Gutes tun und darüber reden, unter diesem Motto traf sich laut Pressemitteilung der Stadt Kitzingen die Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Etwashausen bestehend aus Thomas Lenz, Willi May, Andreas Röder und Georg Günther (nicht anwesend Heinrich Lang) mit Oberbürgermeister Stefan Güntner, um das frisch renovierte Kreuz am Friedhof Etwashausen zu würdigen.

Die Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Etwashausen hatte aus der Zeit der Flurbereinigung noch einen Betrag von 10 000 Euro in ihrer Kasse. Das Geld sollte für gute Zwecke verwendet werden, und so entschieden sich die fünf Herren das große Kreuz auf dem Etwashäuser Friedhof renovieren zu lassen, heißt es weiter im Pressebericht.

Restliches Geld gespendet

Die Sanierungsarbeiten wurden von einer Regensburger Firma ausgeführt, mit großem Engagement unterstützt durch Mitarbeiter des Bauhofs, der Stadtgärtnerei und des Bauamts. Der Stadtheimatpfleger Dr. Harald Knobling stand beratend zur Seite. Inzwischen steht es wieder glänzend auf dem Etwashäuser Friedhof.

Der Rest der insgesamt 10 000 Euro wurde noch weiter verteilt. Je 1000 Euro spendete die Teilnehmergemeinschaft laut Mitteilung dem evangelischen Kindergarten St. Michael in Etwashausen sowie der Kreuzkapelle in Etwashausen und 2000 Euro gingen an das Tierheim Kitzingen.