Der Partnerschaftsaustausch zwischen Kitzingen und der südfranzösischen Stadt Prades ist wieder in Gang gekommen. Nach mehrfacher coronabedingten Verschiebung war nun eine Delegation des „Comite de Jumelage“ aus Prades unter Führung der Vorsitzenden Annie Kiel zu Gast. Höhepunkt des Besuchs war der Abschlussabend im Roxy-Kino, zusammen mit den Gasteltern, Oberbürgermeister Stefan Güntner und Vertretern des Freundeskreis der Partnerstädte. Als Geste der Wertschätzung des verstorbenen Mitbegründers, Altoberbürgermeister Rudolf Schardt, war auch dessen Tochter Gabriele Drews mit Sohn Oliver eingeladen worden. Annie Kiel überreichte die Fotografie einer Ehrentafel mit den Namen der Gründer, die in Prades mit Zustimmung von Bürgermeister Jean Castex und des Stadtrates am Platz der Partnerschaft an einem großen Findling angebracht wurde. „Für mich ist die Führung des Komitees und der Besuch in Kitzingen eine Herzensangelegenheit“, sagte Kiel, die Deutschland schon 30 Jahre lang aus ihrer Lehrerinnentätigkeit verbunden ist.

Oberbürgermeister Stefan Güntner freute sich über das erste Zusammentreffen mit Vertretern der Partnerstadt. Bei einem Gegenbesuch in Prades möchte er dann auch sein am AKG erlerntes Schulfranzösisch wieder etwas auffrischen. Neben Kitzinger Souvenirs schickte Güntner die Kitzinger Friedenstaube für ein Jahr nach Prades. Aus Anlass der Mitgliedschaft bei der internationalen Gesellschaft gegen Rassismus hatte die Stadt Kitzingen die bronzene Friedenstaube erworben, von der es weltweit nur 30 Stück gibt. Nach je einem Jahr in Montevarchi und Trebnitz wird sie nun für ein Jahr in Prades ihre Friedensmission erfüllen und mithelfen, das „Haus Europa“ zu bauen.

Der OB dankte den Gasteltern und Jocelyne Nicoly vom Freundeskreis der Partnerstädte für die Organisation, die als gebürtige Französin mit ihrem Mann Martin schon seit 50 Jahren deutsch-französische Freundschaft praktiziert. Alt-OB Bernd Moser als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Kitzingen wünschte sich, dass die Pandemie zu Ende gehe und die Probleme auf andere Weise gelöst werden könnten, als die Leute einzusperren. Mit seiner Kollegin Annie Kiel verbinde ihn der Wunsch, mehr junge Leute in die Partnerschaftsvereine zu bringen. „Annie und ich wollen einen gemeinsamen Brief an die Gymnasien in Kitzingen und Prades richten, um den Austausch zu verstärken.“ Die Besuchstage waren ausgefüllt mit Fahrten nach Maria im Weingarten in Volkach, Bamberg und Sulzfeld, Führung durch die Deuster-Keller und einer französische Filmvorführung im Roxy-Kino.

Von: Willi Paulus (Referent für die Öffentlichkeitsarbeit, Freundeskreis der Partnerstädte, Kitzingen)