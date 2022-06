Wiesentheid vor 49 Minuten

Friedenslied am Steigerwald-Landschulheim

Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrende am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) nutzten vor kurzem die große Pause, um angesichts der Weltlage und des Krieges in der Ukraine kurz innezuhalten und gemeinsam das Lied "Imagine" von John Lennon zu singen. Stellvertretend für die Schulleitung und die Fachschaft Musik thematisierte der Fachschaftsleiter Michael Kütt die Bedeutung einer Schule mit internationaler Ausrichtung, wie das LSH eine ist. Man lebe, lerne und gehe als Mensch unterschiedlicher Herkunft und kultureller Prägung ein stückweit einen gemeinsamen Lebensweg, der die Chance eröffne, dass Freundschaft, Gemeinschaft und Nähe entständen über Alles hinweg, was "trennend" sein könnte. Gerade aus dieser Position heraus müsse man weiter davon träumen dürfen, und viel mehr aktiv an der Vision mitarbeiten, dass alle Menschen die Möglichkeit, ja eigentlich das Recht hätten, ohne Krieg und Leid ihr Leben souverän und frei gestalten zu dürfen. In diesem Gedanken sang dann die versammelte Schulgemeinschaft dieses so universell dem Frieden und der Selbstbestimmung verbundene Lied des großen Träumers und Visionärs John Lennon.