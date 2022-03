Stadtschwarzach vor 48 Minuten

Friedensgebet mit "Generation plus"

Aufbrechen, aufmachen, aufwachen, sich auf den Frühling freuen sollten sich die Gottesdienstbesucher beim Monatsgottesdienst im März. Plötzlich wurde es ein "AndersGottesdienst" der mit "Sag mir wo die Blumen sind" begann. Die Schlagworte bekamen durch die aktuellen Ereignisse eine andere Bedeutung. "Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind", so sangen die Anwesenden in der nach den Coronaregeln voll besetzten Kirche Heilig Kreuz in Stadtschwarzach, zu dem "Generation plus" eingeladen hatte. Alle, die in der Ukraine in den Kriegswirren leben und kämpfen müssen und alle, die auf der Flucht sind, wurden hineingenommen in ein spontanes Friedensgebet. Voller Symbolik der Gottesdienst, in dessen Mitte eine Skulpturendarstellung aus Afrika stand. Menschliche Zuwendung in der Schwere der Ohnmacht für alle, die Unheil ertragen müssen und die auch der Sorge der Menschen im Schwarzacher Becken bedürfen. Über der Skulptur war das Passionskreuz des Karfreitags aufgerichtet. Aus dem "Benediktus", dem Stundengebet der Kirche der Vers: "Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Du Gott des Friedens". Ausschnitte aus einem Brief eines jungen Schwarzacher Soldaten aus der Gefangenschaft 1947 an seine Eltern sowie als Predigttext einen Hilfeschrei einer ukrainischen Musikerin um die Heimat von 41 Millionen, die nur einfach in Ruhe leben wollen. "Flucht und Vertreibung 1945 – Auf den Spuren meines Vaters" erinnerte schmerzhaft einige Anwesende an ihr eigenes Schicksal vor 70 Jahren. Eine bewegende, innige Stunde, in der die Flammen vieler kleiner Kerzen um den Altar flackerten. Für zu Hause gab es für jeden Teilnehmer eine gebastelte Friedenstaube in den ukrainischen Farben sowie ein Päckchen Blumensamen, damit Friede wieder wachsen kann. Geleitet hatte das Friedensgebet unterstützt von Lektoren und Helfern und Helmut Dülch an der Orgel, Diakon Lorenz Kleinschnitz.