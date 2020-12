Euerfeld vor 36 Minuten

Friedensgebet des Landvolks an der Bruder-Klaus-Kapelle

"Wir beten für den Frieden in der Welt", unter diesem Motto lädt die Katholische Landvolkbewegung (KLB) am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, um 15 Uhr zum Friedensgebet an der Bruder-Klaus-Kapelle in Euerfeld im Landkreis Kitzingen ein. Gestaltet wird das Gebet von Landvolkseelsorger Wolfgang Scharl und dem Arbeitskreis "Glaub mal!". Die Veranstaltung findet dieses Jahr bei jedem Wetter im Freien statt und wird nach Angaben der Verantwortlichen kürzer sein als in den vergangen Jahren. Teilnehmer werden gebeten, an warme Kleidung und eventuell einen Regenschirm zu denken.