Dettelbach vor 1 Stunde

Freundschaft gefestigt

Seit nunmehr 36 Jahren sind die Weinstadt Poysdorf und die historische Weinstadt Dettelbach nicht nur durch den herausragenden Ausbau des Rebensaftes eng verbundene Partner. Über all die Jahre sind enge Freundschaften und ein lebendiger Austausch zweier in vielen Bereichen sehr ähnlichen Gemeinden gewachsen. Was für uns der Weinlandkreis Kitzingen ist, ist für die Niederösterreicher nördlich von Wien "das Weinviertel".