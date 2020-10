Marktbreit 28.09.2020

Freunde des Gymnasiums Marktbreit: Neuer Vorstand gewählt

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Freunde des Gymnasiums Marktbreit fand in der Mensa der Schule statt. Der Vorsitzende Toni Gernert gab eingangs einen Bericht über die Arbeit des Fördervereins im Schuljahr 2019/20, heißt es in einer Mitteilung des Vereins an die Presse. Besonders betonte er die finanzielle Unterstützung der neuen Schulgarten-AG und die Vortragsreihe "Es begann am Maindreieck", die mit einem Referat von Botschaftsrat Matthias Dehner fortgesetzt wurde. Auch im Schuljahr 2020/21 sind weitere Vorträge geplant, sobald die Corona-Schutzmaßnahmen dies zulassen.