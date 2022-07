Die Eröffnung des 26. Straßenweinfestes in Kitzingens Stadtteil Sickershausen stand ganz unter dem Eindruck des plötzlichen Todes von Weinbauvereinsvorsitzendem Leo Rabenstein.

Beim Empfang der Ehrengäste im Hof der Famile Backhaus freute sich Evelyn Kräutlein für die Jugendvereinigung Storchenbrünnle und den örtlichen Weinbauverein, dass das Straßenweinfest nach Weinfest-Daheim und Wein-Garten-Jahr nun wieder wie gewohnt stattfinden könne. Allerdings fehle in Leo Rabenstein eine treibende Kraft. Dass es dennoch gelang, mit spritzigen Ideen und mehr als 100 Helfenden ein modernes Weinfest zu organisieren, könne das Dorf und seine Gemeinschaft stolz machen.

Corona, Ukraine-Krieg und der Tod des Vereinsvorsitzenden

Mit dem traditionellen Blick in die Dorfgeschichte erinnerte Heinz Stich an wesentliche Ereignisse der jüngeren Vergangenheit: Corona, eine Sache, die noch nicht zu Ende sei, den Ukraine-Krieg, dessen weiterer Verlauf nicht absehbar sei, und den Tod des Vorsitzenden als erheblichen Einschnitt in das Dorfleben. Im Jahr 903 sei Sickershausen erstmals urkundlich erwähnt. Später werde ein Schloss genannt, das allerdings 1525 von aufrührerischen Bauern zerstört wurde. Davon sei nichts mehr zu sehen, es sei noch nicht einmal bekannt, wo es stand.

Landrätin Tamara Bischof sagte, sie freue sich, wieder zum Straßenweinfest kommen zu können. Stolz lobte sie die Weinhoheiten, die ihre Weinregion weit über die Grenzen des Landkreises hinaus ehrenamtlich vertreten.

Oberbürgermeister Stefan Güntner sah eine große Ähnlichkeit mit seinem Vorgänger Siegfried Müller, der die Verbundenheit mit Sickershausen immer gelebt habe. Es gehe um ein Dorf mit großem Selbstbewusstsein und ähnlich langer Geschichte wie Kitzingen. Daraus ergebe sich ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Es gehe also um ein Weinfest wie zu Hause und mit wunderbarem Ambiente.

Die Fränkische Weinkönigin und ihre Verbindung zu Sickershausen

Für Weinprinzessin Sophia I. haben sich die Vorbereitungen gelohnt, denn zuletzt hatte das Dorf 2019 sein Weinfest feiern dürfen. Nach dem gemeinsamen Umzug auf die Bühne an der Kreuzung Markgrafen-/Michelfelder Straße stellte sie nicht weniger als 20 Weinhoheiten aus der Region vor.

Marina Servatius, die Vorsitzende der Jugendvereinigung Storchenbrünnle, unterstrich bei der Eröffnung, dass der Weinbauverein nach drei Jahren Corona-Pause bei der Organisation wieder von vorne anfangen musste, nun aber stolz sein könne, was auf die Beine gestellt wurde. Der OB lobte vor allem die Sickershäuser Jugend, die sich in die Organisation maßgeblich eingebracht habe.

In ihrem Grußwort zeigte die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann ihre familiäre Verbundenheit auf, denn ein Bruder ihrer Urgroßmutter wirkte im Zweiten Weltkrieg in Sickershausen als Pfarrer. Begleitet von den Großlangheimer Musikanten eröffnete Sophia I. das 26. Sickershäuser Straßenweinfest. Es klingt an diesem Montag mit der Band Frankenbengel aus.