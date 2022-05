Geiselwind vor 32 Minuten

Freude über Spenden für das Zirkusprojekt

Die Drei-Franken-Grundschule Geiselwind feiert 50-jähriges Bestehen. Schon seit mehreren Jahren hat die Schulleitung anlässlich des Jubiläums für die Kinder ein Projekt mit dem Zirkus Andre Lauenburger geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Förderverein hat nun von der Sparkasse Wiesentheid und der Raiffeisenbank Ebrachgrund je 500 Euro als Spende erhalten. Dieses Geld wird für die Finanzierung des Projekts eingesetzt. Vorsitzender Erwin Kleinlein, Kassier Gerhard Zeitler und Rektorin Susanne Stark freuen sich über die Schecks von Harald Bergold (Sparkasse) und Rudolf Hummel (Raiffeisenbank). Der Förderverein hat einen Spendenaufruf für das Zirkusprojekt gestartet. Es sind viele kleine und auch größere Spenden eingegangen. Kinder, Familien und Firmen unterstützen die Drei-Franken-Grundschule und freuen sich auf das Zirkusprojekt. Der Zirkus gastiert eine Woche lang an der Schule und übt mit den Grundschülerinnen und Grundschülern für die Vorstellungen im Zirkuszelt am Samstag, 25. Mai, um 10 und 14 Uhr. An diesem Tag findet auch um 12.30 Uhr ein Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Drei-Franken-Grundschule statt. Im Bild: Kassier Gerhard Zeitler, Förderverein-Vorsitzender Erwin Kleinlein, Harald Bergold von der Sparkasse Wiesentheid und Rektorin Susanne Stark.