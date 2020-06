Freizeitkarte stellt Rundwanderwege um Neustadt an der Aisch vor

Die Stadt Neustadt an der Aisch präsentiert ihren Bürgern und Gästen mit der Aktion "Urlaub zuhause" verschiedene Freizeitangebote auf ihrer Webseite. Darauf macht die Wirtschaftsförderung der Stadt mit einer Pressemitteilung aufmerksam.

Im Internet unter www.neustadt-aisch.de unter der Rubrik "Tourismus & Freizeit" gibt es Ausflugstipps, Wanderrouten und Informationen zur Freizeitgestaltung.

Bei der Tourist-Information in Neustadt an der Aisch ist zudem eine kostenlose Wanderkarte der Kommunalen Allianz "Neustadt und Land" erhältlich. Sie zeigt über 150 Kilometer ausgeschilderte Rundwanderwege in der Region. Ein Großteil davon ist mit dem Verkehrsverbund Nürnberg (VGN) oder der Freizeitlinie "Aischgründer Bierexpress" (Linie 127) erreichbar.

Weiterhin enthält die Freizeitkarte die überregionalen Wanderwege des Fränkischen Albvereins sowie das Teilstück des mit vier Sternen zertifizierten Aischtalradweges.

Informationen bei der Tourist-Information Neustadt/Aisch unter Tel.: (09161) 66614 oder per E-Mail an info@neustadt-aisch.de