Freizeit-Spaß mit Kindern im Kitzinger Land

Der Landkreis Kitzingen liegt in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Hier kommen nicht nur Urlauber auf ihre Kosten. Wanderer erobern das Kitzinger Land auf den Traumrunden und Weintrinker können sich aussuchen, ob sie den Schoppen am Main oder am Steigerwaldrand genießen.

Auch für Kinder wird einiges geboten. Viele Orte entlang des Mains laden mit Badestränden zum Planschen ein. Und auch wenn alle Gemeinde einen Spielplatz haben, gibt es doch welche, die besonders schön zum Toben sind.

Außerdem gibt es Wege im Landkreis, die auch Familien gut laufen können. Diese kleinen Wanderungen stellen wir in loser Reihenfolge vor. Spielstationen, Tipps und Einkehrmöglichkeiten inklusive, damit keine Langeweile aufkommt und auch die Frage aller Fragen nicht gestellt wird: "Sind wir endlich da?"

Welche Spielplätze, Strände oder Orte lohnen sich besonders für einen Ausflug? Die Karte bietet einen Überblick.