In Geiselwind eröffnet mit dem "Seaside-Resort" am Donnerstag (29. September 2022) eine neue Attraktion. Fünf Gehminuten vom "Freizeit-Land Geiselwind" entfernt wird das Übernachtungs- und Erlebnisresort Tagesgästen und Urlauber*innen zur Verfügung stehen. Die Notwendigkeit sei groß, wie Inhaber Matthias Mölter inFranken.de erklärt.

"Freizeit-Land Geiselwind": Neues "Seaside-Resort" bietet 39 Bungalow plus Restaurant und Indoorspielplatz

Mölter leitet seit 2017 den Freizeitpark. Er habe in den vergangenen Jahren beobachtet, wie der Park immer mehr wuchs: "Wir haben sehr viele Besucher, die es an einem Tag gar nicht mehr schaffen, das 'Freizeit-Land' zu besuchen. Sie brauchen inzwischen zwei Tage. Das 'Seaside-Resort' war der nächste Schritt für den Park zur Mehrtagesdestination. Aber hier kann jeder übernachten." Bei jeder Buchung könnten Tickets für den Freizeitpark zum Vorteilspreis von 50 Prozent Rabatt dazugebucht werden.

Das Resort steht unter dem Motto "Piraten". Auf 50.000 Quadratmetern finden sich 39 familiengerechte Bungalows als Piratenschiffe oder -hütten mit je fünf Betten, einem Aufenthaltsraum, einem voll ausgestatteten Badezimmer, Kühlschrank, Minibar und Terrasse. Die Piratenhütte kostet beispielsweise ab 58 Euro pro Person und Nacht. Das "Restaurant Seeblick" bietet 250 Sitzplätze und derzeit ein Frühstücksbuffet. Das Abendbuffet unter dem Motto "Genussreise durch verschiedene Länder" und die Bar "The Anchor" sollen demnächst zur Verfügung stehen, erklärt Mölter.

Auf dem Gelände gibt es verschiedene Attraktionen zu entdecken, die für Kurzweil bei Kindern und Erwachsenen sorgen sollen. So steht der Indoorspielplatz "Räuberhorde" für Kinder bis 14 Jahre bereit, bei dem "auf zwei Etagen geklettert, gerutscht und getollt werden" kann, wie es auf der Webseite heißt. Auch zwei interaktive Displays mit verschiedenen Spielen soll es hier geben.

Saunafässer, Minigolf und Co. - das ist im "Seaside-Resort" für 2023 geplant

Ab 2023 sollen Saunafässer im hinteren Bereich des Resorts eröffnen. Und auch Piraten-Minigolf und Outdoor-Spielplätze erwarten die Gäste kommendes Jahr.

"Nach zwei Jahren Bauzeit, viel Schweiß und unzähligen Arbeitsstunden in sämtlichen Bereichen" lägen hinter dem Team, wie es in einem Beitrag auf der Webseite heißt. "Wir sind genau in die Pandemie reingekommen. Eigentlich wollten wir letztes Jahr schon eröffnen, aber Corona hat uns mit Lockdowns und Hygieneschutzmaßnahmen immer dagegen gespielt", erinnert sich Mölter.

"Zwar hatten wir Zweifel, wie lange die Pandemie dauert, aber der Gedankengang war immer, dass die Menschen wieder rausgehen." Dafür sorge jetzt der hohe Kostendruck von allen Seiten für die potenziellen Gäste für Unsicherheit. Mathias Mölter gibt zum Schluss einen Ausblick auf die kommenden Monate: So sei das "Freizeit-Land Geiselwind" nach einer Halloween-Feier noch bis zum 7. November 2022 geöffnet. Dann folge eine dreiwöchige Pause und vom 26. November 2022 bis zum 15. Januar 2022 werde der Freizeitpark in ein Winterwunderland verwandelt. Das "Seaside-Resort" sei indes ganzjährig geöffnet.

