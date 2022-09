Kitzingen aktualisiert vor 2 Stunden

Freisprechungsfeier der Dachdeckerinnung

Im Hotel Cavallestro in Kitzingen wurden in feierlichem Rahmen und bei bestem Wetter die Junggesellen der unterfränkischen Dachdeckerinnung freigesprochen. Darüber berichtet die Innung in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen: