Die Nutzung öffentlicher Flächen für Bewirtungen beherrschte die Sitzung des Gemeinderates im historischen Rathaus Sulzfeld. Zunächst präsentierte Bürgermeister Matthias Dusel die in der vorausgegangenen Sitzung angekündigte Anpassung der Sondernutzungsgebührensatzung. Tische und Stühle von Bewirtungsbetrieben dürfen in der Freischanksaison gegen Gebühr aufgestellt werden. Als Freischanksaison gilt neu die Zeit vom 1. April bis 30. September eines Jahres.

Zum gleichen Thema lag ein Antrag zur Nutzung öffentlicher Flächen der Vinothek in der Friesengasse 4 bis 6 auf dem Ratstisch. Der Antragsteller will entlang der beiden Gebäude sowie in der Hofeinfahrt zum Kindergartenweg Tische und Stühle aufstellen. In der Friesengasse sollen die Tische nur 80 Zentimeter breit und von der Befestigung am Haus leicht abnehmbar sein.

Der Gemeinderat stimmte der Außenbewirtschaftung in der Friesengasse zu, nicht jedoch in der Hofeinfahrt. Die Tische müssen jedoch beseitigt werden, wenn die Vinothek geschlossen ist. Zudem muss die Durchfahrt durch die Friesengasse jederzeit mit einer Breite von 3,5 Metern gewährleistet sein. Dazu kann sich der Bürgermeister auch ein Parkverbot auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorstellen.

Weitere Themen am Ratstisch

Der Gemeinderat will sich im zweiten Halbjahr mit der Kanalsanierung in der Sparkassen-Schulstraße, den Rathaustagen, Campingmöglichkeiten für Wohnmobile sowie dem Parkkonzept und dem Haushalt 2021 beschäftigen.

Das Tourismuskonzept ist fertiggestellt. Das zugehörige Journal hat einen Umfang von 32 Seiten und wird in Geschäften, der Gastronomie und bei Winzern sowie der Touristeninformation ausgelegt.

Die im August geplanten Rathaustage werden auf den 10. bis 12. September 2021 verlegt. Zu diesem Termin soll die Eröffnung der GenussInformation erfolgen und das neue Parkkonzept vorgestellt werden. Themenspezifische Vorstellungen zu Dorfladen, Lehrergärtchen und anderen Themen sind im Rathaus geplant. Den Samstag soll ein abendliches Konzert beschließen, am Sonntag steht eine Ehrungsveranstaltung nach dem Gottesdienst im Programm.

Im Wettbewerb Heimatdorf 2021 erfolgt am 14. Juli die Besichtigung des Dorfes durch eine Bewertungskommission. Der gemeinsame Rundgang beginnt in der Maingasse und endet im Rathaus mit der Vorstellung der örtlichen Ziele wie einem Dorfladen, dessen Aufbau, Organisation, Betreiber und Vertriebswegen.

Gemeinderätin Sybille Schmitt regte an, mehr Abfallkörbe aufzustellen. Bürgermeister Dusel will im Ortskern neue Behälter aufstellen, die besser zum Altort passen. Die vorhandenen Behälter können dann im Außenbereich verwendet werden.

Der Bauausschuss genehmigte den Balkonanbau in der Langengasse 6 und stimmte dem Erweiterungsbau eines Zweifamilienhauses im Eselshof zu. Er befürwortete zudem die beantragte Außenbestuhlung an der Ecke Marktplatz/Maingasse ab.