Mainfrankenpark aktualisiert vor 1 Stunde

Freiluftkino im Mainfrankenpark

Das Cineworld-Open-Air-Kino zeigt in dieser Woche "Guglhupfgeschwader", den achten Eberhofer-Krimi nach den Kultromanen von Rita Falk: am Donnerstag, Freitag und Samstag, 4., 5. und 6. August, im Mainfrankenpark. Laut Pressemitteilung des Cineworld läuft dann am Dienstag, 9. August, die französische Komödie "Monsieur Claude und sein großes Fest" und am Mittwoch, 10. August, der Film über den King of Rock'n'Roll: "Elvis". Die Filme starten laut Pressemitteilung jeweils bei Einbruch der Dunkelheit ab circa 21 Uhr. Sollte eine Vorstellung wegen Regens abgebrochen werden müssen, gibt es als Ersatz Freikarten für eine andere Open-Air-Vorstellung.