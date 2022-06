Mainfrankenpark vor 1 Stunde

Freiluftkino im Mainfrankenpark

Das Cineworld-Open-Air-Kino geht in die nächste Runde, schreibt das Cineworld in einer Pressemitteilung. Die Komödie "Schmetterlinge im Ohr" gibt es am Freitag, 17. Juni, im Mainfrankenpark zu sehen. Der französische Filmemacher Pascal Elbé widmet sich in seinem Film der Welt eines Lehrers, der seinen Gehörsinn fast vollständig eingebüßt hat – und dessen Gefühlswelt gehörig durcheinandergewirbelt wird, als eines Tages seine genervte Nachbarin vor der Tür steht, heißt es in der Mitteilung weiter. Der actionreiche Film "Top Gun: Maverick" mit Tom Criuse in der Hauptrolle steht am Samstag, 18. Juni, auf dem Programm. Die Filme starten laut Pressemitteilung jeweils bei Einbruch der Dunkelheit ab circa 21.30 Uhr. Sollte eine Vorstellung wegen Regens abgebrochen werden müssen, gibt es als Ersatz Freikarten für eine andere Open-Air-Vorstellung.