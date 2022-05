Iphofen vor 1 Stunde

Freilicht-Kino mit Marilyn Monroe

Die Kult-Komödie "Manche mögen's heiß" mit Marylin Monroe zeigt das Ochsenfurter Casablanca-Kino in Zusammenarbeit mit dem Iphöfer Knauf-Museum am Freitag, 20. Mai, vor dem Blumen-Café Holzheimer in Iphofen. Darüber informiert das Knauf-Museum in einer Pressemitteilung. DIeser sind die folgenden Informationen entnommen: