In welcher Form Gemeinderäte künftig Geschenke oder Vorteile annehmen dürfen, darüber diskutierte man im Geiselwinder Gemeinderat und hat dazu eine Regelung festgelegt. Anlass für die Vereinbarung waren Briefe vom Freizeitland in Geiselwind, die kurz vor Weihnachten an alle Räte gingen. Sie enthielten neben Grußkarten zu Weihnachten auch Eintrittskarten.

Zuletzt hatte Gemeinderätin Margot Burger das beanstandet, sie sehe darin eine mögliche Beeinflussung. Zumal das Gremium im Dezember über vier Bauanträge des Parkbetreibers zu befinden hatte.

Dazu informierte nun Bürgermeister Ernst Nickel, dass es für kommunale Mandatsträger, wie ehrenamtliche Gemeinderäte, keine abschließende Richtlinie bezüglich Bestechlichkeit oder Vorteilsnahme im Amt gebe. Individuelle Vereinbarungen müsse das Gremium selbst treffen.

Wertgrenzen festgelegt

Das in der Sitzung vorgestellte Papier schlug einige Wertgrenzen vor. So werde etwa bei der Teilnahme an einem Essen, repräsentativen Empfängen oder Festen es als „sozialadäquat“ angesehen, wenn die Bewirtung einen Wert von 60 Euro nicht überschreitet.

Generell sei die Annahme von Freikarten oder Geschenken möglich. Übersteige sie einen Wert von 50 Euro, sei das entsprechend der Verwaltung zu melden. Beim Bürgermeister gilt ein Betrag von bis zu 120 Euro, wobei das Beamtenstatusgesetz zu beachten ist.

Die Räte stimmten dem Vorschlag zu und diskutierten in der Folge, ob sie nun die Freikarten des Freizeitlandes annehmen, oder wieder zurück geben. Eva-Maria Rückel plädierte dafür, dass man hier als ein Organ handeln solle. Doch einigte man schließlich darauf, dass dies jeder so handhaben könne, wie er wolle.