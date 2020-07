Freie Wähler: Was ist mit der Umweltstation in Marktsteft?

Die Fraktionen der Freien Wähler/FBW des Kreistages trafen sich in Iphofen, um über aktuelle Kreisthemen zu reden. Dabei ging es unter anderem auch um die geplante Umweltstation (BNE) in Marktsteft. Nach wie vor fehle hier ein Bauantrag. Laut Pressemitteilung fragen sich die Freien Wähler inzwischen, ob der Kreistag hinters Licht geführt wurde. Die FW-Fraktion erinnerte an ein Versprechen von Marktstefts Bürgermeister Thomas Reichert, dass Ende März 2020 mit dem Bau begonnen werde.

Völlig offen ist nach Meinung der Freien Wähler zudem das Thema Förderzusagen. Die von der CSU versprochenen erhöhten Landesmittel und insbesondere Städtebaufördermittel ließen weiter auf sich warten. Fraktions-Chef Josef Mend erinnerte daran, dass die Entscheidung zugunsten Marktsteft letztlich auch gefallen sei, weil die Finanzierung nach Aussagen der CSU-Kreistagsfraktion gesichert gewesen sei. Wie sich die Situation jetzt darstelle, frage sich die FW-Fraktion: "Wie verlässlich sind Aussagen der Landtagsabgeordneten Barbara Becker?" Offen sei nach wie vor, welche verbindlichen Zuschusszusagen eigentlich gegeben wurden. "Eine seriöse Finanzierung klärt dies vorher", betonte Mend.

Einig war sich laut Mitteilung die Fraktion, dass jeder weitere Aufschub dem BNE-Projekt schade. Sollte in angemessener Zeit das Gesamtprojekt nicht umgesetzt werden, müsse der Kreistag beraten, ob die Zusage an Marktsteft nicht zurückgenommen werden muss, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.