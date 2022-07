Possenheim vor 21 Minuten

Freie Wähler Iphofen auf Wanderschaft

Zum gemeinsamen Wandern auf der Possenheimer Runde hatten die Freien Wähler Iphofen (FWI)) eingeladen. Die Sonne meinte es an dem Tag sehr gut und so waren beim Treffpunkt im Bürgerhaus-Biergarten von rund 45 Leuten die Schattenplätze sehr beliebt, wie es in einer Mitteilung der FWI hießt. Erstes Ziel war die aktuelle Baustelle in der Kirchstraße 3: Hier gibt es einen Keller, der als Winterquartier für Fledermäuse seit über 30 Jahren kartiert ist. Der Weg führte weiter in den Wald zum Eichelschweinzaun, auf den Possenheimer Bühl und entlang des Moorseebachs zurück in den Biergarten des Bürgerhaus. Dort bewirtete der Verein Bürgerhaus Possenheim die Gruppe mit selbstgebackenen Kuchen & Kaffee, kalten Getränken und Bratwürsten.