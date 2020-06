Volkach vor 2 Stunden

Freibad und die Altstadt im Fokus des Stadtrates Volkach

Mit einem Experiment startet am Montag (19 Uhr) die Sitzung des Stadtrates Volkach in der Mainschleifenhalle: Bürgermeister Heiko Bäuerlein hat die Bürgerfragen vom vorletzten auf den ersten Tagesordnungspunkt verschoben. Das war in der Vergangenheit schon mehrmals diskutiert worden, jetzt will Bäuerlein es umsetzen. In der Sitzung selbst stehen drei große Themen zur Entscheidung an.