Freibad-Umkleiden geschlossen: Sozialverband übt Kritik

"Ich weiß, dass viele Betroffene jetzt nicht mehr ins Freibad kommen, weil die Umkleiden geschlossen sind", erklärt Max Michelsen, stellvertretender Vorsitzender des Sozialverbands VdK in Kitzingen. Viele Gäste, die er auch persönlich kennt, könnten sich in den Plastikhäuschen, die aktuell im Freibad stehen, nicht umziehen. "Ich muss mich hinsetzen, um meine Socken anzuziehen. Anders geht es nicht und in den Häuschen gibt es ja nicht mal einen Hocker", beschreibt Michelsen die Problematik weiter.

Vielen anderen Senioren oder Menschen mit Behinderung gehe es ähnlich. Deshalb fordert der VdK in einer Stellungnahme, die der Vorsitzende Hartmut Stiller gemeinsam mit Michelsen unterzeichnete, dass zumindest zwei der regulären Umkleidekabinen wieder geöffnet werden. Wenn diese dann alle 30 Minuten kurz desinfiziert werden würden, wäre sicherlich auch das Gesundheitsamt von dem Konzept überzeugt, heißt es in dem Schreiben.



Betriebsleiter bittet um Verständnis

Peter Zimmermann, Betriebsleiter des Freibads, versteht die Aufregung des VdK, bittet jedoch auch um Verständnis für die Auflagen, die das Gesundheitsamt dem Freibad gemacht hat. "Falls jemand im Rollstuhl kommt, machen wir natürlich auf Anfrage eine Umkleide auf", betont Zimmermann. Wären die Umkleiden komplett offen, würden diese auch Menschen nutzen, die sie nicht unbedingt benötigen. "Um dieses Chaos zu verhindern, fehlt uns das Personal. Und bei dem Ansturm, den wir aktuell erleben, können wir auch die Duschen nicht öffnen. Da fehlt unseren Gästen die Disziplin", berichtet Zimmermann.