Viele Mitglieder halten dem katholischen Frauenbund Volkach seit Jahrzehnten die Treue. Nach zwei Jahren Corona-Pause standen in der Hauptversammlung der Gemeinschaft am Montag im Pfarrheim die Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Sieben Frauen gehören seit 40 Jahren dem Frauenbund an, zwei seit 30 Jahren. Vorsitzende Rita Engert dankte den treuen Wegbegleiterinnen für ihren Einsatz.

Seit vier Jahrzehnten sind Ursula Arnold, Christine Dinkel, Hedwig Hofmann, Resi Hornich, Franzi Karg, Irmgard Kreim und Dorothea Wehr Mitglied beim Frauenbund. 30 Jahre sind Hildegard Bäuerlein und Liliane Häfner dabei. Die Geehrten erhielten Urkunden, Nadeln und Blumen. "Was wäre unser Zweigverein ohne seine treuen Mitglieder?", sagte die Vorsitzende zu den Geehrten, die teilweise ehrenamtliche Tätigkeiten ausübten. Ursula Arnold war 24 Jahre Vorsitzende. Irmgard Kreim wirkte sechs Jahre als Vorsitzende. Christine Dinkel war viele Jahre Theaterleiterin. Hedwig Hofmann war zweite Vorsitzende und Schriftführerin. Franziska Karg verteilte lange die Verbandszeitung. Thea Wehr, Hildegard Bäuerlein und Resi Hornich arbeiteten ebenfalls viele Jahre im Vorstand mit. "Sie alle prägten unseren Zweigverein mit", würdigte die Vorsitzende. Glückwünsche überbrachte auch der geistliche Beirat Pfarrer Johannes Hofmann.

Die Beteiligung von Frauen an Diensten und Ämtern in der Kirche, die schon jetzt ohne Weihe wahrgenommen werden können, muss deutlich erweitert werden. Rita Engert, Vorsitzende

"Erfreuliches und weniger erfreuliches hat sich in den vergangenen zwei Jahren der Zwangspause getan", fasste die Vorsitzende in ihrem Bericht zusammen. Der Frauenbund setze sich weiterhin für eine partnerschaftliche und zukunftsfähige Kirche ein und fordere für Frauen den Zugang zu allen Ämtern in der Kirche. Er knüpfe konkrete Erwartungen an den synodalen Weg und die Regionalkonferenzen, die vor eineinhalb Jahren bundesweit stattfanden. "Die Beteiligung von Frauen an Diensten und Ämtern in der Kirche, die schon jetzt ohne Weihe wahrgenommen werden können, muss deutlich erweitert werden", forderte Rita Engert. Es sei dringend erforderlich, Frauen den Zugang zu allen Ämtern zu öffnen. Es bestehe große Hoffnung, dass die Kirche durch den synodalen Weg vielfältiger werde, "auch wenn es manchmal scheint, dass es nur in winzigen Schritten vorwärts geht".

Erfreulich sei, so Engert, dass mit der 50-jährigen Theologin Beate Gilles erstmals in einer Vollversammlung von Bischöfen eine Frau zur Generalsekretärin der Bischofskonferenz gewählt wurde. Gilles war bisher Dezernentin für Kinder, Jugend und Familie im Bistum Limburg. Mit Christine Schrappe leite erstmals eine Frau eine Hauptabteilung im Bistum Würzburg. Sie sei promovierte Theologin und Pädagogin der neuen Hauptabteilung "Bildung und Kultur" und gehöre zum engen Beraterstab von Bischof Franz Jung. "So besteht Hoffnung, dass immer mehr Frauen Führungspositionen übernehmen." Rita Engert bedauerte, dass nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachten immer mehr Menschen die Kirche verlassen. Ihr Fazit: "Die Kirche befindet sich zur Zeit in einer dramatischen Lage."

Engert dankte dem Vorstandsteam mit Anita Baur, Inge Dressler, Jutta Gürsching, Silke Pischel und Angelika Weigel für ihre Unterstützung. Ein dickes Lob bekamen die Zeitungsausträgerinnen Rosi Fichtl, Elisabeth Fuß, Jutta Gürsching, Hanne Wagenhäuser, Irene Meixner (Astheim) und Maria Steinruck (Gaibach). Auch die Vorsitzende selbst trägt mit aus. Aufgrund der Pandemie fielen viele Veranstaltungen aus. Schriftführerin Inge Dressler und Schatzmeisterin Angelika Weigel konnten sich deshalb in ihren Berichten kurz fassen. Nach sechs Todesfällen und fünf Kündigungen hat der Volkacher Zweigverein des Frauenbunds noch 96 Mitglieder. Die Weihnachtsspende über 250 Euro gang an die Bahnhofsmission in Würzburg.

Rita Engert richtete den Blick nach vorne: "Die Pandemie hat vieles verändert, so haben wir auch heuer wegen der großen Ungewissheit kein Jahresprogramm erstellt." Man entscheide von Monat zu Monat und hoffe, dass die Pandemiezeit endlich ein Ende nimmt.