Unter dem Motto "Die Stunde der Frauen" lädt der Diözesanverband Würzburg des Deutschen Katholischen Frauenbunds (KDFB) am Samstag, 24. April, von 18 bis 20 Uhr zum "Tag der Diakonin" in die Pfarrkirche Sankt Mauritius in Wiesentheid ein.

Nach einem Frauengottesdienst spricht Birgit Mock, KDFB-Vizepräsidentin und Vorsitzende des Synodalforums "Sexualität und Partnerschaft", über ermutigende Frauen in der Bibel wie in der Welt. Dabei geht es um Fragen wie: Was kann das heute in Bezug auf den synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland bedeuten? Was kann Kirche heute für die Frauen sein? Die Teilnahme ist kostenlos. Eine FFP2-Maske ist zu tragen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Veranstaltung im Livestream im Internet zu verfolgen.

Anmeldung bis Montag, 19. April, und weitere Informationen beim KDFB-Diözesanverband Würzburg, Tel.: (0931) 38665341, E-Mail: frauenbund@bistum-wuerzburg.de, Internet: www.frauenbund-wuerzburg.de. Livestream: www.sankt-benedikt.org/livestream/