Prichsenstadt 19.04.2022

Frauen-Vokalquintett Take Five zu Gast

Seit über zehn Jahren ist das unterfränkische Frauen-Vokalquintett „Take 5“ jetzt schon in deutschen Gefielden unterwegs. Am Samstag, 23. April, um 18 Uhr sind Gaby Dinglinger, Kerstin Heinisch, Silvia Klösel und Katharina Heid mit ihrem speziellen Kirchenprogramm anlässlich der Andacht in der evangelischen Kirche in Prichsenstadt zu Gast. Von geistlichen Werken eines John Rutter und Bob Chilcott über introvertierte Klassiker aus Musical, Film und Jazz bis hin zu Eigenkompositionen wird den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm geboten, schreibt Pfarrer Martin Voß in einer Mitteilung an die Presse. Die vier Sängerinnen werden instrumental von ihrem Pianisten Wolfgang Klösel unterstützt.