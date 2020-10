Kitzingen vor 46 Minuten

Frau randaliert in der Lobby einer Pension

Am Freitag gegen 16.45 Uhr kam es zum Streit in einer Pension in der Kitzinger Siedlung. Eine amtsbekannte 48-jährige Frau wollte laut Polizeibericht in der Pension ein Zimmer beziehen, was ihr aber wegen noch ausstehender Schulden von der Vermieterin verweigert wurde. Aus diesem Grund rastete die 48-Jährige aus und zerstörte mehrere Gegenstände in der Lobby der Pension. Außerdem warf sie einige Stühle gezielt in Richtung der Vermieterin und traf sie dabei auch am Fuß. Leicht verletzt schloss sich die Vermieterin in ein Zimmer in der Pension ein und die 48-Jährige flüchtete vom Tatort. Die Frau erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.