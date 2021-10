Beim Aufprall mit ihrem Auto auf einen Baum ist am Samstag gegen 23.40 Uhr eine 51-jährige Frau verletzt worden. Sie wurde zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wie die Kitzinger Polizei in ihrem Bericht mitteilt, kam die Frau auf der Kreisstraße Richtung Haidt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit dem Baum. Als mutmaßlichen Auslöser für den Unfall nennt die Polizei die Alkoholisierung der Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, der durch eine Blutentnahme abgesichert wurde. Gegen die 51-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.