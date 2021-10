Kitzingen vor 1 Stunde

Frau entdeckt ihr gestohlenes Rad nach dem Einkaufen

Die Kundin eines Verbrauchermarktes im Bleichwasen in Kitzingen hat am Samstag gegen 19 Uhr ihr Fahrrad entdeckt, das ihr zwei Monate zuvor gestohlen worden war – an derselben Stelle. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrrad am Samstag vor Ort mit einem fremden Schloss verschlossen. Bei dem Abgleich der Individualnummer stellte sich heraus, dass es sich eindeutig um das Fahrrad handelt, welches der Frau entwendet worden war.