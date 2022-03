Volkach aktualisiert vor 15 Minuten

Frankenschau berichtet aus Volkach

Das BR Fernsehen strahlt am Sonntag, 20. März, um 17.45 Uhr die Frankenschau aus. In einem der Beiträge geht es laut Pressemitteilung des Senders um die Sterneköchin Cornelia Fischer aus Volkach, die konzentriert mit einer Pinzette Kaviar auf geräuchertes Saiblingsmus aufsetzt oder akribisch Goldstaub auf Tonkabohnen-Karamellpralinen verteilt. Cornelia Fischer denkt sich immer wieder neue Rezepturen aus und hat Erfahrung in den besten Küchen in Deutschland und der Schweiz gesammelt, so die Mitteilung. Inzwischen zaubert sie den Gästen im Romantik Hotel "Zur Schwane“ Feines auf die Teller.