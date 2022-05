Neuses am Berg vor 1 Stunde

Frankenschau berichtet aus Dettelbach

Das BR Fernsehen strahlt an diesem Mittwoch, 18. Mai, um 17.30 Uhr die Frankenschau aus. In einem der Beiträge geht es laut einer Pressemitteilung des Senders um einen Wohnmobilstellplatz mit grandioser Aussicht auf die gesamte Mainschleife, den ein Winzer in Neuses am Berg betreibt.