Münsterschwarzach vor 1 Stunde

France Mobil online zu Besuch am EGM

Auch in diesem besonderen Schuljahr tauchten die Schüler der 7. Jahrgangsstufe des Egbert-Gymnasiums kurz vor der Zweigwahl in die Sprache und Kultur unseres Nachbarlandes Frankreich ein. Mit dem sympathischen Franzosen Baptiste vom France Mobil-Programm lernten die Kinder in einer spannenden Onlinestunde zum Mitmachen viele französische Wörter, Spezialitäten und Orte kennen. Neben den interessanten Quizfragen zur französischen Kultur war das Begriffe-Zeichnen zum Schluss ein witziges Highlight.