Castell vor 49 Minuten

Frage der Kläranlage weiter offen

Langsam, aber sicher, geht es in Castell beim Thema Kläranlage vorwärts. In der Ratssitzung eilte Bürgermeister Christian Hähnlen mit, dass er im März erste Zahlen zu den Möglichkeiten bekomme. Dann werde man zumindest zu den Varianten des Anschlusses nach Wiesentheid, sowie beim ebenso möglichen Neubau einer Anlage in Castell, näheres wissen.