Die Tourismus- und Wein-Fachwelt trifft sich am 2. Juni von 9 bis circa 16 Uhr in der Karl-Knauf-Halle Iphofen zum Fränkischen Weintourismus Symposium. Dabei werde das Reisen zum Wein erforscht, wie es in einem Presseschreiben der Stadt Iphofen heißt. Das Programm haben die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, der Fränkische Weinbauverband, der Tourismusverband Franken sowie die Weinstadt Iphofen gemeinsam erarbeitet.

Die Fachvorträge des Symposiums beleuchten in diesem Jahr das Thema "Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Biodiversität neu denken und gestalten". Vorträge zum Thema Motivation & Veränderung in schwierigen Zeiten sowie Best Practice Beispiele für neue Formen und Angebote aus den Bereichen Baukultur, Kulinarik und Hotellerie präsentieren das Thema Reisen im brisanten Themenfeld der Nachhaltigkeit.

Das Programm mit Referenten aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis bietet die Gelegenheit, sein Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und sich – gerade nach der anstrengenden Pandemiephase – neue Impulse für die anstehende Saison zu holen. Mit den Weintourismus Symposien werden seit 2005 Akzente für die Entwicklung und wissenschaftliche Anerkennung eines attraktiven Weintourismus in Deutschland gesetzt.

Am Donnerstag, 2. Juni, bietet sich auf zwei Exkursionen unter Leitung von Georg Bätz (LWG) und Hermann Kolesch (Präsident a.D. LWG) die Gelegenheit, die neuesten fränkischen Weintourismusprojekte in Franken zu besuchen. Um regionale Feinkost geht es im Genusshaus Iphofen und im Thüngersheimer Scharlachberg erlebt man bei einer Führung das Biodiversitätsprojekt (Kosten pro Exkursion 42 Euro).

Anmeldungen nimmt bis spätestens 20. Mai die Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1, 97346 Iphofen, Tel. (09323) 870306, tourist@iphofen.de entgegen oder online über www.iphofen.de/weinsymposium. Die Teilnahme für das Symposium am 1. Juni kostet 5 Euro zzgl. Mehrwertsteuer.