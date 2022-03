Wiesentheid vor 57 Minuten

Four Souls zu Gast im Kuhstall

Unter dem Motto "All you need ist love" gastiert Four Souls am Donnerstag, 24. März, ab 19.30 Uhr im Wiesentheider Kuhstall, heißt es in einer Pressemitteilung der KulturGezeiten Wiesentheid. Wulli Wullschläger, Sonja Tonn, Jürgen Hoffmann und Christian Pöllmann interpretieren in ihrem ganz eigenen, unverwechselbaren Sound Welthits von Eric Clapton, Billy Joel, Leonard Cohen, Bob Dylan, Elton John, der Beatles, der Eagles und vielen mehr.