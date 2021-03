In der Sitzung des Casteller Gemeinderats stellte sich ein weiterer Interessent für den Bau einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage vor. Das mittlerweile dritte Projekt, das auf Casteller Gemeindegebiet entstehen könnte, ist mit einer Gesamtfläche von 35 Hektar das bislang größte. Das Areal umfasst vier Einzelflächen.

Die bisher als Ackerland genutzten Grundstücke liegen westlich von Castell, in Richtung Trautberg. Sie sind größtenteils im Besitz des Fürstlichen Domänenamtes. Die Anlage dort soll im Fall der Genehmigung als Bürgersolarpark betrieben werden.

Zuletzt hatten bereits zwei Firmen ihr Interesse an Flächen zur Fotovoltaik im Gemeindeteil Wüstenfelden bekundet und erläutert. Bürgermeister Christian Hähnlein begrüßte diesmal zur Sitzung leitende Mitarbeiter des Unternehmens Maxsolar aus Traunstein. Dieses hat über die EGIS (Energiegenossenschaft Inn-Salzach) aus Neuötting bereits verschiedene Projekte geschaffen.

Wie der Vorstandsvorsitzende der EGIS, Pascal Lang, ausführte, wurde die Genossenschaft 2013 von Bürgern gegründet und hat 1200 Mitglieder, darunter auch 26 Kommunen. Für Castell wolle man, so Lang, ebenso auf das Modell der Bürgerbeteiligung setzen.

Im Anschluss ging Maxsolar-Geschäftsleiter Christoph Straßer näher auf das Vorhaben ein. Man rechne in Castell mit einer nötigen Investition von rund 19 Millionen Euro. Die anvisierte, 35 Hektar große Fläche sei sehr gut geeignet, was Lage, Einsicht und Größe betreffe. Die Bodengüte des Ackerlandes dort sei mit 36,8 eher durchschnittlich. Die Einspeisung in das Stromnetz sei nur über ein eigenes Umspannwerk auf eine Hochspannungsleitung möglich. Der nächstmögliche Einspeisepunkt liege etwa zwölf Kilometer entfernt, zwischen Markt Bibart und Iphofen.

Die Anlage in Castell würde laut Berechnung rund 34,4 Megawattpeak Leistung bringen. Alleine wäre sie nicht wirtschaftlich zu betreiben, so der Geschäftsführer. Deswegen wolle man in der Umgebung weitere errichten, die mit einspeisen würden. Anfragen an benachbarte Kommunen laufen bereits.

Auch für Castell setze man auf das Modell einer Genossenschaft als Betreiber. In diese können Bürger vor Ort investieren. Ein Vorteil sei, dass die Bürger der hundertprozentige Eigentümer wären. An der Spitze der Genossenschaft stünde ein von ihnen gewähltes Gremium.

Wie Geschäftsführer Straßer ausführte, bliebe die Gewerbesteuer zu mindestens 70 Prozent in der Gemeinde. Etwa ein Jahr rechneten die Fachleute als Dauer, bis Baurecht bestehen könnte, sofern die Gemeinde zustimme.

Bürgermeister Hähnlein bedankte sich für den Vortrag. Seine Gemeinde werde abwägen und zeitnah eine Entscheidung treffen, sicherte er zu.