Drei mutwillige Beschädigungen an Fahrzeugen meldet aktuell die Polizeiinspektion Kitzingen. Demnach wurde in der Zeit zwischen dem 16. Januar, 17.50 Uhr, und 23. Januar, 11.20 Uhr, ein in der Kellerbergstraße in Biebelried geparkter Ford-Focus an den Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Wagen stand auf einem Stellplatz im Hof des Eigentümers. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Omnibus auf Firmengelände beschädigt

In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, ereignete sich im Lochweg in Kitzingen eine weitere Sachbeschädigung. Vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand wurde die Seitenscheibe an einem geparkten Kraftomnibus eingeschlagen. Dieser war zuvor auf einem Firmengelände abgestellt worden, meldet die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Kennzeichen unkenntlich gemacht

Außerdem wurde in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, an einem in der Tannenbergstraße in Kitzingen geparkten Mercedes das hintere Kennzeichen mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden beträgt hier laut Polizeibericht etwa 150 Euro.

Hinweise in allen drei Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.