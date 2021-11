Kitzingen vor 52 Minuten

Ford gestreift und geflüchtet

Bereits am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr kam es Am Dreistock in Kitzingen auf Höhe der Hausnummer 4 zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person touchierte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen Ford Focus und flüchtete anschließend. Der Ford wurde am Kotflügel vorne links verkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.