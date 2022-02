Kitzingen vor 38 Minuten

Ford fing nach Auffahrunfall Feuer

Eine 45-Jährige fuhr am Dienstagabend mit ihrem Opel auf der Staatsstraße 2271 von der Anschlussstelle der A3 Kitzingen/Schwarzach in Richtung Kitzingen und wollte nach links abbiegen. Eine nachfolgende 19-Jährige erkannte zu spät, dass die Frau vor ihr abbremste, und fuhr mit der Front ihres Ford auf den Opel auf. Der Ford rollte in den Straßengraben und fing Feuer. Die 19-Jährige konnte noch rechtzeitig aus dem Wagen aussteigen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Hörblach und Kitzingen mit insgesamt 25 Helfern im Einsatz. Die Fahrbahn wurde aufgrund der Löscharbeiten sowie der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von circa 5000 Euro.