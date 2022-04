Marktsteft vor 1 Stunde

Foodtruck "Heißer Franke" kommt nicht: Muss Marktsteft im Sommer ohne Biergarten am Main auskommen?

Guter Standort direkt am Mainradweg: Warum der "Heiße Franke" diesen Sommer trotzdem nicht mehr in Marktsteft öffnet – und was die Stadt einem neuen Betreiber anbietet.