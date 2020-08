Folgen der Frostnacht: Schadensschätzung im Weinberg

Sattes Grün leuchtet dem Spaziergänger durch Sulzfelds Weinberge im Maustal entgegen. Wer genauer in die Zeilen schaut, stellt fest, dass nicht alles in Ordnung ist: Es mangelt an Trauben. Die Folgen der Frostnacht auf den 12. Mai 2020 sind deutlich sichtbar. Jetzt haben sich Experten der Vereinigten Hagel zusammen mit den Schätzern zur Gemeinschaftstaxe in Sulzfeld am Main (Landkreis Kitzingen) getroffen. Doch nicht einmal zehn Prozent der fränkischen Rebfläche von 6250 Hektar ist gegen Frostschäden versichert, knapp die Hälfte davon bei der Vereinigten Hagel.

Weniger wegen des nahenden Gewitters als wegen der Frostschäden vom Mai blickt der Sulzfelder Winzer Ulrich Luckert hoch in die Weinberge. Er wird den Sachverständigen der Vereinigten Hagel, darunter Philipp Schönbach (Bezirksdirektor Bayern) und Christian Kaiser (stellvertretender Bezirksdirektor Alzey), gleich Weinberge zeigen, in denen es so gut wie keinen Schaden, einen mittleren Schaden und einen Totalausfall gibt.

140 von 160 Hektar kaputt

"Die Gemarkung Sulzfeld ist stark geschädigt worden", sagt Ulrich Luckert. Von den 160 Hektar dürften 140 mehr oder weniger kaputt sein. Von seinen 18 Hektar seien es knapp 16. Einzelne Parzellen hätten den Frost überstanden.