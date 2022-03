Nach zwei Jahren Pause kam der Förderverein Alter Friedhof Mainbernheim wieder zusammen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Vorsitzender bleibt Georg Gurrath, vertreten von Herbert Friederich. Die Kasse führt Sabine Reinhart, das Protokoll schreibt Alfred Brendle. Beisitzer sind Hiltrud Reidelbach und Armin Grötsch, die Kasse prüfen Hans Ott und Erwin Reidelbach.

In der Zwischenzeit war die Vereinsleitung nicht müßig. Gurrath berichtete von der Neuauflage des Prospektes, dessen Kosten von der Stadtkasse übernommen wurden. Zudem wurden zehn neue Sitzbänke beschafft, deren Kosten ebenfalls die Stadt übernahm, Sitzauflagen kommen noch. Schließlich wurden drei Epitaphien mit einem Kostenvolumen von rund 16.000 Euro restauriert. Dazu gingen namhafte Spenden und Zuschüsse in Höhe von 53 Prozent ein.

Wie ist der Zustand des Gebälks der Haube?

Nun will der Verein die Restaurierung der historischen Friedhofskanzel von 1618 angehen, die Kostenschätzung bewegt sich derzeit um 17.000 Euro. Dazu kam vom Restaurator die Empfehlung, zunächst das Schiefer gedeckte Dach auszubessern. Der Dachdecker will aber wegen loser Schieferplatten zunächst den Unterbau inspizieren. Abhängig vom Zustand unter der Schieferhaube stehen dafür weitere 13.000 Euro an.

Gurrath war auch hier nicht untätig und konnte den Teilnehmenden Zuschüsse und Spenden in Aussicht stellen, die den Aufwand für den Förderverein auf etwa 6000 Euro verringern – allerdings abhängig vom Zustand des Gebälks unter der Haube. Die Umsetzung ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Bürgermeister Peter Krauß dankte für die Arbeit des Vereins im kommunalen Friedhof, die von der Stadt unterstützt werde. Der Bericht zeige einen aktiven Förderverein.

137 Skelette nach München transportiert

Peter Hartmann erinnerte an die Neuanlage des Kirchplatzes, als sterbliche Überreste gefunden und geborgen wurden. Die 137 Skelette seien zu Untersuchungen der Todesumstände nach München gebracht worden, seither habe er nichts mehr gehört. Friederich und Krauß erklärten dazu, dass sie dort verwahrt, aber noch nicht untersucht seien. Hartmann bestand darauf, dass sterbliche Überreste nicht in einen Kellerraum gehörten, sondern zu bestatten seien. Dazu will die Stadt weiter nachfragen.

Im alten Friedhofsteil sind seit 1980 Grababdeckungen mit Platten nicht zulässig. Nun arbeitet die Stadt an einer Lösung, heimische Steine aus Muschelkalk und Sandstein wieder zu erlauben.

Der an die Deportation jüdischer Bürger erinnernde Koffer soll unter den Arkaden nahe dem Leichenhaus aufgestellt werden, erklärte Bürgermeister Krauß die Entscheidung des Stadtrats.

Spendenkonto: Förderverein Alter Friedhof Mainbernheim, DE55 7919 0000 0008 5088 01