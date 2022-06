30 Jahre ist es nun schon her, dass es den Förderverein der Turngemeinde Kitzingen (TGK), die im nächsten Jahr ihr 175. Jubiläum feiert, gibt. Für den Fördervereinsvorsitzenden Kurt Semmler war es seine zehnte Mitgliederversammlung.

Probleme bereiten der TG die Spenden und Werbeeinnahmen. Hier habe es in den vergangenen zehn Jahren immer ein Auf und Ab gegeben, aber so niedrig wie in 2021 seien die Einnahmen noch nie gewesen.

Es wird immer schwerer, Sponsoren zu finden

Corona habe einiges durcheinandergebracht, stellte Kurt Semmler fest. Der Fördervereinsvorsitzende freute sich über zehn von 19 anwesenden Vereinsmitgliedern bei der 31. Mitgliederversammlung. Semmler stellte fest, dass sich der Förderverein bewährt habe und sich auch in Zukunft bewähren werde. Bei der Rückschau auf die 30 Jahre informierte der Vorsitzende, dass der Förderverein die stolze Summe von über einer Million Euro an die Abteilungen weitergereicht habe.

Mit seiner Arbeit trage der Verein dazu bei, dass der Sportbetrieb und vor allem die Jugendarbeit in der TGK so wie jetzt ausgeübt werden können. Doch dazu seien Sponsoren notwendig. Es werde allerdings immer schwerer, solche zu bewegen, den Verein zu unterstützen. Neben den Sponsoren seien auch Veranstaltungen wie der Kitzinger Triathlon, die Bocksbeuteltour, der VR-Bonuslauf oder der Lebkuchenlauf notwendig.

Kurt Semmler wieder Vorsitzender

Dass Einnahmen wegen Corona weggebrochen sind, verdeutlichte Schatzmeister Hans Lang. An Spenden und Werbeeinahmen habe der Förderverein nur rund 11.000 Euro gehabt. "Der absolute Tiefpunkt", sagte Semmler. Sein Wunsch wäre deshalb, dass es gelingt, wieder die 20.000 Euro-Marke zu überschreiten.

Da die Kassenprüfer Toni Baum und Hans Waldmann nichts zu beanstanden hatten, war es für die Vorsitzende des TGK-Hauptvereins, Ivonne Schmidt-Sauerbrei, ein Leichtes, die einstimmige Entlastung von Schatzmeister und Vorstand herbeizuführen. Sie leitete auch die anstehenden Neuwahlen.

Die Mitglieder bestätigten Kurt Semmler für weitere zwei Jahre als Vorsitzenden. Chris Wiegand ist wieder zweite Vorsitzende. Hans Lang bleibt Schatzmeister, die Kasse prüfen weiterhin Toni Baum und Hans Waldmann.

Den Termin für die TGK-Mitgliederversammlung lege der Beirat in seiner nächsten Sitzung fest, informierte Semmler. Der Wandertag finde am 2. Oktober statt. Am 2. Dezember soll wieder ein Ehrenabend stattfinden – in der Hoffnung, dass Corona dem Verein nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

2023 feiert die Turngemeinde ihr 175-jähriges Bestehen. Dies soll laut Semmler das ganze Jahr über gebührend gefeiert werden. Auch der Förderverein werde seinen teil dazu beitragen. Denn auch hierzu würden viele Sponsoren gebraucht.