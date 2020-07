Volkach vor 26 Minuten

Förderverein für den Waldkindergarten gegründet

Seit September 2018 gibt es den "AWO-Waldkindergarten Waldbande" im Rimbacher Wald. Nun hat sich aus der Elternschaft der "Förderverein Waldkindergarten Volkach e.V." gegründet. Der Verein sei in Absprache mit dem Träger, der AWO Unterfranken, der Kindergartenleitung und dem Elternbeirat gebildet worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kindergartens. "Wir wollen den Waldkindergarten ideell und finanziell fördern, und dazu brauchen wir eine größere Gruppe als uns Eltern", sagt die Vorsitzende Corinna Werner. Michael Dittmann, gleichberechtigter Vorsitzender, fügt hinzu: "Der Waldkindergarten braucht im Vergleich zum Regelkindergarten viel weniger Geld für Ausstattung und Instandhaltung, aber wir wollen beispielsweise unsere Terrasse überdachen und Ausflüge oder Aktionen ermöglichen und auch an Erwachsenen-Werkzeug mangelt es." Der Verein hofft, dass nun viele Unterstützer und Unternehmen aus der Region Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro für Einzelpersonen und 40 Euro für Familien pro Jahr. Weitere Informationen sind unter www.waldbande-ev.de verfügbar.