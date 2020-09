Die Mainbernheimer Projekte "Neugestaltung Stadtmauerbereich/Turngarten", die Sanierung der Gebäude Herrnstraße 35/37 und die Sanierung der Teilstrecke im Bereich Herrnstraße und Kellergasse werden bei der Förderung städtebaulicher Maßnahmen 2020 berücksichtigt. Dies hat die Regierung von Unterfranken der Stadt Mainbernheim mitgeteilt.

Was Bürgermeister Peter Kraus besonders freut, ist die Höhe der Förderung. Zu den förderfähigen Kosten in Höhe von einer Million Euro stehen nämlich 400 000 Euro aus Bundesmitteln und 500 000 Euro aus Landesmitteln zur Verfügung. Aufgrund des gefassten Beschlusses zur vorrangigen Innenentwicklung wird die Stadt damit mit einem Zuschuss von 90 Prozent bedacht.

"Das tut uns gut", meinte Peter Kraus. "Es versetzt uns in die Lage, noch mehr für den Altort zu tun." Stadtrat Marc Poser wusste, bei wem er sich für die Förderung bedanken musste: bei Bürgermeister Peter Kraus. "Dir ist es zu verdanken, dass dieser Zuschuss erreicht wurde", sagte er, was der Stadtrat mit Applaus quittierte.

Beschwerden über Lasterfahrer

Wenig Freude dagegen bereitet dem Bürgermeister das Parken von Lastwagen am Großen Seesteig. Hier hat es wiederholt massive Beschwerden über fremde Lkw-Fahrer gegeben. Von Müll und Fäkalien ist unter anderem die Rede. Deswegen hatte die Stadt ein Parkverbot entlang der Straße angeordnet. Einheimischen Lkw-Fahrern sollte im Wege einer Ausnahme allerdings die Möglichkeit zum Parken eingeräumt werden.

Bürgermeister Peter Kraus räumte zwar ein, dass die Möglichkeit von Parkerlaubnisscheinen nicht frühzeitig genug publiziert worden sei, das rechtfertige aber keineswegs Beschimpfungen an die Adresse der Verwaltung. Denn in seinem Facebook-Auftritt hat laut Kraus ein Mitbürger die Verwaltung als "Spielverderber" und sogar als "Sesselpupser" verhöhnt. Inakzeptabel nennt Kraus solches Vorgehen, das jeglichen Respekt vermissen ließe. "Ich vertrage viel Kritik, aber nicht in der Art und Weise."

Für Autos gebe es in der Neugasse eine Parkerlaubnis für 60 Euro im Jahr. Für Lastwagen am Großen Seesteig entschied sich der Stadtrat für 90 Euro im Jahr. 120 Euro fanden keine Mehrheit.

Beteiligt sich Mainbernheim am Iphöfer Familienstützpunkt?

Zur nächsten Sitzung haben die Stadträte noch eine kleine Hausaufgabe. Sie dürfen darüber nachdenken, ob es für Mainbernheim Sinn macht, sich an der Einrichtung eines Familienstützpunktes in Iphofen zu beteiligen. Angefragt wurden alle Gemeinden der Kommunalen Allianz Südost 7/22. Allianzmanagerin Linda Schlereth stellte dem Stadtrat das Projekt vor, das für Familien niederschwellige Hilfsangebote beinhalten soll.

Für Mainbernheim fielen bei dem vorerst auf zwei Jahre angelegten Projekt Kosten von rund 3000 Euro im Jahr an. Dies wäre der Fall, wenn die Allianzgemeinden Seinsheim und Martinsheim bei einem möglichen Familienstützpunkt in Marktbreit mitmachen würden. Kommt dieser nicht zu Stande und die beiden Gemeinden würden sich bei Iphofen beteiligen, lägen die Kosten für die Stadt bei rund 2400 Euro.