Carolina Trautner, Vorstandsvorsitzende der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern, gibt auch in 2022 den Startschuss für die Förderung von Ehrenamtsprojekten. Darauf weist das Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales aus München in einer Pressemitteilung hin.

Die Verlautbarung zitiert Carolina Trautner, die zudem Sozialministerin des Freistaats Bayern ist, mit folgenden Worten: „Mit der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern wollen wir neue Initiativen, Projekte und Ideen im Bereich Ehrenamt unterstützen. Ab dem 17. Januar können sich alle bewerben, die ein solches Projekt durchführen wollen. Sie können dabei erstmalig eine Fördersumme von bis zu 10 000 Euro erhalten.“

Aufgefordert seien, so Trautner, in diesem Jahr alle, die ein konkretes Projekt zum Thema „Gesellschaftliche Vielfalt im Ehrenamt“ umsetzen möchten, sei es im Bereich Inklusion, Integration oder in anderen Bereichen. Gefördert werden könnten laut der Pressemitteilung beispielsweise Projekte, die Menschen mit Migrationshintergrund für ein Ehrenamt begeistern, die gesellschaftliche Integration von Flüchtlingen lokal unterstützen oder die Freiwilligenarbeit vor Ort diverser gestalten.

Bis zum 16. März könnten Anträge - auch aus dem Landkreis Kitzingen - bei der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern eingereicht werden.

Weitere Infos zur Projektausschreibung und den Förderbedingungen finden sich im Internet unter www.ehrenamtsstiftung.bayern.de/foerderung/projektausschreibung/index.php