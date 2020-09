Förderangebot "Studyhall" gestartet

Für über 40 Schüler des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach hat der Unterricht bereits eine Woche früher begonnen. Sie nehmen freiwillig an einem sechswöchigen Förderangebot der Schule, der sogenannten StudyHall, teil, um mögliche Wissenslücken frühzeitig zu schließen und gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu starten, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Schüler der Jahrgangsstufe 5 bis 10 hätten an drei Nachmittagen in der Woche von 14 bis 16.30 Uhr Einzelarbeitsplätze in einem großen Studiersaal gebucht.

Dort hätten sie die Möglichkeit, computergestützt mit Leih-iPads der Schule wichtiges Grundwissen in den Kernfächern Mathematik, Latein, Englisch und Deutsch selbstständig zu wiederholen und zu üben. Ein Redaktionsteam aus Fachlehrern der Schule habe hierfür eigens entsprechende Übungsaufgaben über die Lernplattform mebis bereitgestellt.

Betreut werde die StudyHall durch Lehramtsstudenten, die den Jugendlichen bei der Strukturierung und Selbstorganisation des Lernens helfen würden. Zudem böten ausgebildete Lerncoaches den Schülern wöchentliche Gespräche an, motivierten und zeigten Wege effektiven Lernens.

Die Schule hoffe mit dem Programm der StudyHall, das selbstständig Üben zu fördern, die Jugendlichen zu motivieren, die Elternhäuser zu entlasten, Chancengleichheit herzustellen und somit einen Beitrag für einen soliden Start in das neue Schuljahr zu leisten.

Die StudyHall werde bis zum 7. Oktober angeboten. Somit könne man das Programm in der letzten Woche der Sommerferien und in den ersten fünf Wochen des neuen Schuljahrs nutzen.

Anmeldungen sind auch kurzfristig noch unter studyhall@egbertgymnasium. de möglich.