Volkach ist seit zwei Jahren Anlaufstelle für Flusskreuzfahrtschiffe. Wer gern selbst einmal vor der Haustür an Bord gehen möchte, kann das 2021 tun. Zwischen 26. November und 4. Dezember heißt es zweimal für je vier Nächte "Leinen los". Die beiden fünftägigen Winter-Flusskreuzfahrten der Touristinformation Volkacher Mainschleife verbinden Volkach und Köln über Main und Rhein.

Die Touristinfo kooperiert dabei mit der Reederei Scylla AG aus der Schweiz, die in Volkach in Zusammenarbeit mit der Stadt einen eigenen Flusskreuzfahrtanleger betreibt. "Unsere Idee, Einheimische für das Thema Flusskreuzfahrt zu begeistern, ist bei den Reederei-Verantwortlichen sofort auf offene Ohren gestoßen", erklärt Marco Maiberger, der Leiter der Touristinfo, in einer Pressemitteilung.

Bei den beiden Schiffstouren sind unter anderen folgende Leistungen inklusive: Bustransfer, fünftägige Flusskreuzfahrt mit der MS Geoffrey Chaucer (vier Übernachtungen an Bord), Vollpension, Benutzung der Bordeinrichtungen wie Fitnessraum, Reiseleitung durch die Touristinfo Volkacher Mainschleife. Eine Schokolade- und Weinverkostung sowie eine Weinverkostung "Franken trifft Rheingau & Co." an Bord sind ebenfalls im Reisepreis eingeschlossen. Martha Gehring, fränkische Weindozentin und Gästeführerin Weinerlebnis Franken, wird ihr Weinwissen weitergeben.

Die erste Schiffstour findet vom 26. bis 30. November statt und geht von Köln über Mainz, Miltenberg und Würzburg nach Volkach. Die zweite Tour führt vom 30. November bis 4. Dezember von Volkach über Würzburg, Miltenberg, Mainz und Rüdesheim nach Köln. Bei der ersten Tour werden die Gäste von Volkach mit dem Bus nach Köln gebracht, bei der zweiten Tour erfolgt die Rückreise mit dem Bus.

Die MS Geoffrey Chaucer wurde 2020 gebaut und könnte in den 88 Kabinen der vier Kategorien maximal 170 Passagiere aufnehmen. Aufgrund des Hygienekonzeptes dürfen jedoch lediglich 134 Passagiere an Bord. Die Preise für die fünftägige Schifffahrt beginnen bei 830 Euro pro Person, so die Touristinfo.

Stichtag für eine grundsätzliche Reiseanmeldung ist Mitte Mai. Sollte bis Ende Mai das Mindestkontingent nicht erreicht sein, werde die Reise seitens der Veranstalter kostenfrei storniert, informiert die Touristinfo. Sollte nur eine der beiden Reisen zustande kommen, könnten Kunden kostenfrei auf die stattfindende Tour umbuchen. Im Nachgang bestehe die Möglichkeit bis 15. August kostenlos von der Reise zurückzutreten. Sollte im Herbst/ Winter 2021 erneut ein touristisches Reiseverbot innerhalb Deutschlands gelten und keine Reisealternative möglich sein, erhalten die Schiffsgäste bereits geleistete Zahlungen zurück, so die Touristinfo.

Der Reiseprospekt kann ab sofort kostenfrei bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife angefordert werden, E-Mail: tourismus@volkach.de, Tel.: (09381) 401 12.