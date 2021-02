Für ihr schulisches und ehrenamtliches Engagement hat die 17-jährige Schülersprecherin am Franken-Landschulheim (FLSH) Schloss Gaibach, Miriam Müller, einen Buchpreis von Zonta International erhalten. Wie einer Pressemitteilung der Schule weiter zu entnehmen ist, fördert dieser weltweite Zusammenschluss von Frauen in verantwortungsvollen Positionen begabte junge Frauen etwa durch die alljährliche Vergabe des Young Women in Public Affairs Award.

Miriam Müller sei es ein Anliegen, jungen Menschen ein emanzipiertes Frauenverständnis vorzuleben, und sie verwirkliche dieses Ziel mit ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kinderhaus St. Sebastian in Kolitzheim, ihrer Arbeit in der Schülermitverwaltung des FLSH oder als Gardetanz-Trainerin junger Mädchen im SV-DJK Unterspiesheim, heißt es in der Pressemitteilung. Besonders bereichernd und motivierend sei für sie die Freude der Kinder und Jugendlichen, die sie dabei erleben darf.

Ihrer Rolle als Vorbild werde sie auch in Zukunft gerecht werden, wenn sich ihr Berufswunsch erfüllt und sie als Lehrerin für Mathematik oder Französisch junge Frauen bei der Verwirklichung von deren Träume unterstützen kann. Dazu besucht sie zurzeit die sogenannte Profilklasse am FLSH, die guten Realschulabsolventen den Erwerb des Abiturs ermöglicht, so die Pressemitteilung.