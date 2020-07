Kitzingen vor 22 Minuten

Florian Meierott wandert Geige spielend durch Mainfranken

Geiger Florian Meierott lädt am Sonntag, 5. Juli, zu einer musikalischen Wanderung auf einem der Traumrundenpfade im Kitzinger Land ein. Florian Meierott wandert laut Pressemitteilung Geige spielend im gemütlichen Tempo durch das schöne Mainfranken zwischen Kitzingen und Sulzfeld am Main und lässt sich von Landschaft, Menschen und Tieren spontan musikalisch inspirieren. Da die Ornithologie zu einem seiner liebsten Hobbies gehört, erklärt Meierott unterwegs auch die einzelnen Vogelstimmen und begleitet diese auf seiner Geige. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Golfplatz Kitzingen neben dem Innopark; Die Veranstaltung dauert rund zweieinhalb Sunden (entfällt bei Regen), die Kosten betragen 15 Euro. Eine Anmeldung unter Tel.: (0171) 4567463, per E-Mail an: mail@meierott.de oder online unter www.meierott.de ist erforderlich.