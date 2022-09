Marktbreit vor 1 Stunde

Fliegengitter beschädigt und Schild abgerissen

Ein Fliegengitter hat eine unbekannte Person an einer Firma in der Mainleitenstraße in Marktbreit beschädigt. Das Gitter war an einem Fenster angebracht. Außerdem wurde an einer Tür ein Schild abgerissen. Dabei entstand ein Schaden von rund 200 Euro.